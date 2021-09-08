Россияне стали терять интерес к льготной ипотеке

В начале сентября эксперты заметили, что количество принятых заявок и выдачи по льготной ипотеке на новостройки упали до минимума. Об этом сообщили в финансовом институте развития в жилищной сфере России АО «Дом.РФ».

«За неделю, закончившуюся 2 сентября, объем принятых заявок и произведенных выдач по льготной ипотеке на новостройки опустился до минимального значения с начала наблюдений и самой программы (мая 2020 года)», — процитировала представителя АО «Дом.РФ» газета «Коммерсант».

Выяснилось, что банки выдали 1,6 тысячи кредитов на 3,9 миллиарда рублей, когда в июле–августе выдавали три-четыре тысячи кредитов на 8,8-9,5 миллиарда рублей.

Тем не менее снижение спроса на кредиты было заметно уже в июле. Банки выдали летом на 15% меньше кредитов, а их сумма снизилась на 21%. Но кредитные организации за клиентов не борются, как это было весной и в начале лета, когда они улучшали условия предоставления льготной ипотеки.

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова ранее заявила, что для того, чтобы погасить искусственный спрос на жилье и уменьшить его стоимость следует ввести в России лимит на выдачу льготной ипотеки, а также разрешить брать ее единожды в жизни.