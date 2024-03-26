Общество 26 марта 2024, 14:22 Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников СВО Пресс-служба Генпрокуратуры России

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Статус ветерана боевых действий присвоили более 300 тысячам участников спецоперации на Украине. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе коллегии ведомства с участием президент Владимира Путина. Его слова передала пресс-служба Кремля.

Он также поручил добиваться персонального патронажа над вдовами с маленькими детьми и многодетными семьями, потерявшими кормильца во время СВО.

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«Упрощена выплата надбавок к денежному довольствию за участие в СВО. Расширен круг мер поддержки, введен порядок их беззаявительного предоставления», — добавил Краснов.

По его словам, в России восстановили права более 140 тысяч граждан, которые вовремя не получили полагающиеся им компенсации.

Ранее Путин заявил, что важно защищать права российских военнослужащих и оперативно реагировать на их жалобы.