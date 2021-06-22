Статью Путина ко Дню памяти и скорби опубликовали на сайте Кремля

Статью президента РФ Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликовали на сайте Кремля. Материал приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Президент напомнил, что эта война стала самой кровопролитной в истории нашей страны. Ее жертвами стали десятки миллионов людей. Гигантский урон был нанесен экономике и культурному достоянию.

«Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что сейчас происходят попытки переписывания истории, но правда состоит в том, что советские солдаты пришли на землю Германии с благородной миссией освободителей.

После войны европейские страны смогли взять курс на интеграцию, и для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение советского народа и немцев, добавил президент.

В дальнейшем, по его словам, Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами в логике построения Большой Европы. Однако со стороны западных стран возобладал другой подход — расширение блока НАТО на восток.

«Многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой.

«Наша общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий», — заключил он.

Статья Путина также была опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit. В прошлом году статью президента, посвященную 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне, опубликовал журнал The National Interest.