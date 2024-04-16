Общество 16 апреля 2024, 15:18 Стартовал Всероссийский конкурс «ВМЕДЕ» Роспотребнадзор объявил о старте Всероссийского конкурса «ВМЕДЕ»

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Всероссийский конкурс «ВМЕДЕ» стартовал на прошлой неделе, он пройдет с апреля по октябрь. Организатором мероприятия выступило движение «Волонтеры-медики» при экспертной информационной поддержке проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Цель акции заключается в привлечении школьников к осознанному выбору своей будущей профессии через участие в медицинском волонтерстве. Конкурс также обратит внимание на важность полезных привычек и здорового питания. Победители пройдут образовательную стажировку в ведущих медицинских вузах страны.

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«Здоровое питание имеет большое значение для каждого человека — ведь от того, что, как и когда мы едим, зависит самочувствие, работоспособность, настроение и многое другое», — напомнила информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

В конкурсе смогут поучаствовать команды, состоящие из трех учеников 9-11 классов. Победителями станут шесть команд. Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно уже сейчас на сайте школьныеотряды.рф, прием заявок — до 12 мая.

Ранее Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по вопросам организации питания в школах. Родители смогут обсудить проблемы по этой теме.