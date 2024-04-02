Общество 02 апреля 2024, 16:20 Горячую линию по вопросам организации питания в школах запустили в России Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам питания в школах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Всероссийская горячая линия по вопросам организации питания в школах стартовала 1 апреля. Родители смогут обсудить проблемы по этой теме, сообщили на сайте проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Сотрудники ведомства объяснят нюансы организации горячих обедов в учебных заведениях, расскажут о нормах потребления необходимых веществ и поделятся рекомендациями по контролю за питанием детей. Также специалисты Роспотребнадзора помогут организовать проверку учебного заведения.

Реклама

Родители смогут узнать об оптимальном режиме питания для школьников, рационе, а также как организовать обед детям на особой диете.

Операторы Единого консультационного центра работают круглосуточно. По отдельным вопросам звонки перенаправляют в территориальные органы Роспотребнадзора.

Ведомство продолжает реализацию программы «Здоровое питание» в рамках национального проекта «Демография». На платформе «Школа здорового питания» россияне могут найти бесплатные видеоуроки для детей и взрослых.