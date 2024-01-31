31 января 2024, 14:28
Стартовал прием заявок на участие в Московском туристическом хакатоне
Сергунина: начался прием заявок на четвертый Московский туристический хакатон
Начался прием заявок на участие в четвертом Московском туристическом хакатоне. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Соревнование проведут в два этапа: заочный — 23–24 марта и очный — 6–7 апреля», — уточнила заммэра.
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К событию смогут присоединиться профессионалы IT-сферы, специалисты по маркетингу и аналитики. Прием заявок будет открыт до 11 марта на платформе «Russpass. Бизнес». К конкурсу допустят как готовые команды (от трех до пяти человек), так и индивидуальных участников, которых объединят в команды позже.
В рамках онлайн-этапа соревнования, в котором примут участие максимум 80 команд, участникам предстоит за два дня разработать и представить экспертам инновационные решения в сфере гостиничного бронирования, навигации и организации путешествий. Призовой фонд хакатона составит 7,5 миллиона рублей.
Накануне стало известно, что дизайнеры подали свыше тысячи заявок на участие в Московской неделе моды. Количество кандидатов выросло на 20%.
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