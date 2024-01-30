Общество 30 января 2024, 17:37 Дизайнеры подали свыше тысячи заявок на участие в Московской неделе моды Сергунина: число заявок на участие в Московской неделе моды выросло почти на 20% РИА «Новости»

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Вторая Московская неделя моды привлекла внимание дизайнеров со всей России. Организаторы уже получили 1038 заявок из 72 регионов страны, что на 20% больше, чем в прошлый раз, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань», — рассказала она.

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По ее словам, коллекции на площадках Московской недели моды уже захотели представить дизайнеры из 151 населенного пункта, включая Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. До 1 февраля жюри отберет около 100 дизайнеров для подиума, 60 для участия в открытом маркете и 50 шоу-румов для бизнеса.

Мероприятие пройдет в Москве с 1 по 8 марта. Площадками станут Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон № 75 ВДНХ, входящий в пространство масштабной выставки «Россия».

В рамках недели моды москвичи и гости столицы смогут посетить открытые показы на ВДНХ и увидеть коллекции модных короткометражных фильмов в рамках World Fashion Shorts.

Для профессионалов индустрии в «Манеже» организуют насыщенную деловую программу, включающую закрытые показы, встречи с экспертами, образовательные лекции и мастер-классы. Кроме того, будет функционировать B2B-шоурум и открытый маркет.

Значимые моменты фестиваля будут транслировать онлайн в официальной группе Московской недели моды в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в России зафиксировали увеличение спроса на товары отечественных брендов. В первую очередь речь идет о сегменте легкой промышленности.