Старший сын Захарова потребовал у Ефремова 300 тысяч за судебные издержки

Сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров намерен получить от актера компенсацию за судебные издержки. Речь идет о 300 тысячах рублей. Об этом рассказал представитель Захарова-младшего Сергей Аверцев.

«Мы отправили по почте иск с требованием о компенсации судебных издержек на 300 тысяч рублей в отношении Ефремова. Мы заявили этот иск в рамках уголовного дела, поэтому наше исковое заявление отправлено в Пресненский суд Москвы», — сказал он ТАСС.

По его словам, если в рамках этого дела заявление не рассмотрят, то Захаров подаст аналогичный иск в порядке гражданского судопроизводства. Пока же он ждет решения Пресненского суда.

Михаил Ефремов вечером 8 июня, будучи нетрезвым, сел за руль своей машины и устроил ДТП в центре Москвы. На своем внедорожнике он врезался в фургон курьера по доставке еды Сергея Захарова. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, но не смогли спасти. Актера осудили на восемь лет колонии, но позже приговор смягчили до 7,5 года. Артист возместил семье потерпевшего моральный вред.

Ефремов отбывает срок в колонии в Белгородской области. Он написал письма с раскаянием жене и сыну погибшего. Речь идет о брате Виталия Валерии. В послании актер заявил, что после случившегося уже не сможет оправиться и не вернется в профессию. Об этом написало ИА Nation News.