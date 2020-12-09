Ефремов написал сыну погибшего Захарова о своих переживаниях и молитвах

Актер Михаил Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова. Артист попросил прощения за случившееся и признался, что ежедневно молится.

Ефремов попросил Валерия Захарова выслушать его и поделился своей потерей, которую пережил со смертью собственного отца 20 лет назад. Об этом «360» рассказал адвокат Александр Добровинский.

«После случившейся трагедии не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее. Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова. Я действительно не понимаю, как мне дальше жить», — заявил в письме актер.

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Он подчеркнул, что менять в жизни «придется очень многое», и усомнился, что ему хватит на все это сил.

«Прошу вас, Валерий, простите меня. Все, что будет в моих силах, я постараюсь сделать для вас и вашей семьи», — пообещал Ефремов.

Сын Захарова передал обращение адвокату Александру Добровинскому, отреагировав на него «неоднозначно». Юрист тоже не смог четко оценить письмо и жалобы на переживания человеку, «которого ты лишил отца».

Смертельное ДТП в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов сел за руль пьяным и врезался в грузовик которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице через несколько часов после аварии. Актера отправили в колонию на 7,5 года.