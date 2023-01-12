Происшествия 12 января 2023, 20:39 Восьмиклассник в Петербурге скончался после курения вейпа Источник "360": в Петербурге скончался 14-летний подросток после курения вейпа Unsplash

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В Санкт-Петербурге скончался 14-летний подросток, предварительно, от отравления веществом, содержащимся в вейпе. Восьмиклассник умер в своей квартире в Василеостровском районе, сообщил "360" источник в правоохранительных органах.

Школьник проживал с отцом, бабушкой и дедом, ни семья, ни подросток на учете не состояли. Дедушка рассказал, что внук пришел домой в 22:20 и закрылся в ванной. Спустя какое-то время мужчина услышал грохот и, открыв дверь санузла, обнаружил бездыханного мальчика с электронной сигаретой в руках. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

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Следствие выяснило, что в это день подросток проводил время с соседом по даче. Приятель рассказал, что с погибшим они гуляли и тот курил электронную сигарету с содержанием никотина. Расстались они в 20:30, о смерти товарища юноша узнал из звонка его бабушки.

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Правоохранители не обнаружили на месте следов насильственной смерти, экспертиза установила, что мальчик погиб от отравления не установленным пока веществом. По одной из версий, оно могло содержаться в жидкости для вейпа, два флакона которой обнаружили в комнате подростка. Прокуратура проводит проверку.