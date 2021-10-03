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    03 октября 2021, 17:52

    Старое бабье лето придет в центральную часть России 4 октября — метеоролог Евгений Тишковец

    Ольга Назаркина

    Старое бабье лето придет в центральную часть России на следующей неделе. Погода будет сухой и солнечной, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Старое бабье лето придет в центральную часть России 4 октября — метеоролог Евгений Тишковец

    По его словам, с 4 октября в средней полосе будет господствовать антициклон скандинавского происхождения. Он обеспечит преимущественно отсутствие осадков, сообщило РИА «Новости».

    «Антициклон будет „высушиваться“ и обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой», — уточнил Тишковец.

    Температура будет соответствовать климатической норме. Ночью возможно похолодание до нуля, в дневные часы ожидается до +12 градусов.

    По словам синоптика, это будет полноценное старое бабье лето с характерной настоящей золотой осенью.

    В то же время, по прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жителей европейской части России в ближайшие дни ждут природные аномалии. В Калининграде воздух может прогреться до +21, а в Сибири и на Урале, наоборот, ожидается аномальный холод. Виновником похолодания станет мощный антициклон.