Старое бабье лето придет в центральную часть России на следующей неделе. Погода будет сухой и солнечной, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, с 4 октября в средней полосе будет господствовать антициклон скандинавского происхождения. Он обеспечит преимущественно отсутствие осадков, сообщило РИА «Новости».

«Антициклон будет „высушиваться“ и обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой», — уточнил Тишковец.

Температура будет соответствовать климатической норме. Ночью возможно похолодание до нуля, в дневные часы ожидается до +12 градусов.

По словам синоптика, это будет полноценное старое бабье лето с характерной настоящей золотой осенью.

В то же время, по прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жителей европейской части России в ближайшие дни ждут природные аномалии. В Калининграде воздух может прогреться до +21, а в Сибири и на Урале, наоборот, ожидается аномальный холод. Виновником похолодания станет мощный антициклон.