Погодные аномалии пообещали жителям европейской части России

Жителей европейской части России ждут природные аномалии в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются теплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на четыре градуса», — процитировал синоптика ТАСС.

В Калининградской области воздух прогреется до +15…+21 градуса. В Ленинградской области столбики термометров покажут от +12 до +13 градусов, а в Карелии, Мурманской и Вологодской областях — от +8 до +12 градусов. Такую погоду Вильфанд назвал просто замечательной.

Аномально холодную погоду ожидают на Урале и юге Западной Сибири. Днем прогнозируются небольшие положительные температуры, а ночью будут наблюдаться отрицательные значения. В Свердловской области днем воздух прогреется до +5 градусов, в Челябинской области — до +8, а в Омской, Томской и Новосибирской областях будет около +5 градусов тепла. Причиной похолодания станет мощный антициклон.