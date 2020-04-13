Старейший ветеран ВОВ скончался в Приморье

Гольдберг умер 12 апреля. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Ушел из жизни настоящий человек. Он был необыкновенной личностью — ярким представителем военного поколения, образцом порядочности, мужества и силы духа. Он всю жизнь служил людям и Родине. Достойно прошел Великую Отечественную войну. <...> Его уход — огромная утрата для Приморья!» — сказал глава региона.

Ефим Гольдберг родился в белорусском Борисове 15 марта 1914 года. Отслужил в армии и поступил в Московский педагогический институт на исторический факультет. Доучиться не дала война.

Гольдберг с 1 октября 1943 года служил в 36-й танковой бригаде 1-го Белорусского фронта. Командовал взводом, был помощником начальника штаба бригады. Ему довелось дойти до Берлина и поставить свою роспись на Рейхстаге.

После окончания войны работал в Дальневосточном морском пароходстве, посвятив морю более четверти века. Благодаря своим профессиональным и личным качествам снискал «заслуженный авторитет и уважение». Награжден орденами и медалями, в том числе орденом Красной звезды и медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

Ранее в Кремле заявили, что ветеранам не надо участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы из-за коронавируса. Ведь участники ВОВ находятся в группе риска.