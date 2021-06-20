Старейший гроссмейстер мира Авербах госпитализирован с коронавирусом

В воскресенье российский шахматист Юрий Авербах попал в больницу с коронавирусом. Информация появилась в соцсетях Международной шахматной федерации (FIDE).

«Старейший гроссмейстер мира 99-летний Юрий Авербах госпитализирован в московскую больницу. Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его сила и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь», — говорится в сообщении.

Российская шахматистка Марина Макарычева сообщила, что Авербах лежит в реанимации коронавирусного отделения в больнице № 67, передал ТАСС. Его состояние оценивается как тяжелое.

Звание гроссмейстера Авербах получил в 1952 году, на данный момент рейтинг шахматиста составляет 2445, он занимает 1799-е место в мировом рейтинге и 296-е — в российском. Шахматист является заслуженным мастером спорта СССР, он также награжден орденом Дружбы народов, медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина».

Несколько дней назад певицу МакSим положили в частную больницу в Москве. Врачи диагностировали у нее поражение 40% легких и низкую сатурацию. До этого она получила отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.