Стало известно о состоянии певицы МакSим в коме

Певица МакSим продолжает оставаться в коме. О состоянии ее здоровья рассказала представительница артистки Марина Абросимова.

«Все еще в коме, состояние стабильное», — ее слова привел РБК.

Накануне открытия своей школы искусств МакSим сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Позднее она почувствовала симптомы простуды и сделала срочный тест, который тоже не выявил инфекцию. Состояние певицы продолжило ухудшаться, держалась температура, поэтому она вызвала врача. После этого, 15 июня, МакSим положили в частную больницу в Москве. Врачи диагностировали у нее поражение 40% легких и низкую сатурацию, писало ИА НСН.

МакSим ввели в искусственную кому 19 июня. Врачи сделали выбор в пользу медикаментозного сна для «более эффективного лечения». Прогнозы врачей положительные, поскольку певица «молодая и крепкая».

Несмотря на это фанаты МакSим испугались возможной судьбы Жанны Фриске и Юлии Началовой: они не хотят ее потерять. Сборная России по футболу тоже поддержала певицу. В Twitter спортсмены выложили видео с Никольской улицы в Москве, на котором во время чемпионат мира — 2018 в России болельщики исполнили хит исполнительницы «Знаешь ли ты».