Выборы 15 марта 2024, 03:26 Бурятия и Иркутская область начали голосовать на президентских выборах РИА «Новости»

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В Бурятии и Иркутской области участки для голосования на выборах президента России открылись в 08:00 (03:00 по московскому времени). Об этом сообщило РИА «Новости».

В Иркутской области открылись почти 1,9 тысячи избирательных участков, оснащенных видеорегистраторами или системами видеонаблюдения. В Бурятии открылись более 80 участковых избиркомов.

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В первом регионе зарегистрированы более 1,8 миллиона избирателей, а во втором — почти 700 тысяч.

За ходом голосования будут следить наблюдатели. В Иркутской области этим займутся более пяти тысяч человек, направленных от кандидатов в президенты, партий и областной общественной палаты. В Бурятии на участки выйдут 2,5 тысячи общественных наблюдателей.

Досрочное голосование в этих регионах началось в конце февраля и завершилось 14 марта. Свои голоса смогли отдать избиратели, проживающие в труднодоступных районах.

Еще раньше выборы президента РФ стартовали на Колыме, Сахалине и Курилах, а чуть позже голосование началось в Забайкалье, Якутии и Приамурье.