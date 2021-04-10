Старейшая жительница Башкирии привилась от коронавируса. Ей 103 года

Старейшая жительница Башкирии Валентина Драган привилась препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава региона Радий Хабиров.

«Валентине Григорьевне Драган из Уфы — 103 года! Она сделала прививку от коронавируса „Спутник V“. И теперь Валентина Григорьевна — самый пожилой житель нашей республики, который привился от коронавируса», — написал он.

Глава региона пожелал пенсионерке не болеть и дальше находиться в окружении родных и близких.

Источник фото: страница главы региона Радия Хабирова во «ВКонтакте»

В феврале Надежде Володиной из Дмитрова сделали прививку от коронавируса. Летом ей исполнится 100 лет. В начале масштабной вакцинации пенсионерка сразу решила защититься от болезни, которая может дать тяжелые осложнения. После введения первой дозы препарата Володина пожаловалась на легкое недомогание. Но после второй инъекции пенсионерка чувствовала себя уже отлично. Женщина проживает в дмитровском социальном учреждении для пожилых людей.