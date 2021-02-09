Пенсионерка из Дмитрова сделала повторную прививку от COVID-19 незадолго до 100-летия

Надежде Володиной летом исполнится 100 лет. В это непростое время, когда пенсионеры находятся в зоне риска, женщина решила защититься от болезни, которая может дать тяжелые осложнения. Надежда Васильевна привилась от коронавируса сразу после начала масштабной вакцинации.

Пенсионерка сказала, что считает прививку необходимостью в сложившейся ситуации.

После введения первой дозы препарата женщина жаловалась на легкое недомогание. После второй инъекции Надежда Володина чувствует себя отлично.

Надежда Васильевна постоянно проживает в дмитровском социальном учреждении для пожилых людей. Из родных у нее есть внук и племянник, которые периодически навещают ее здесь. Когда появилась возможность привиться от коронавируса, решение Володина принимала самостоятельно.

«Я подумала, что у меня такой возраст, что мне уже нестрашно. И надо идти, а молодые все боятся. У меня, например, родственники не стали делать прививку, а я буду», — поделилась Надежда Володина.

Вместе с Надеждой Васильевной прививку сделали 35 постояльцев центра. По словам врачей, вакцинацию все перенесли довольно легко. Осложнений ни у кого не было. В частности Володина уже через день вела привычный образ жизни.

«У Надежды Васильевны был небольшой подъем температуры в течение первых суток. А дальше состояние оставалось удовлетворительным. Слабости, ломоты не было. Она была под наблюдением, и с момента первой вакцинации осложнений не отмечено», — уточнил Александр Авакян, главный врач Дмитровской больницы.

Юбилей Надежды Володиной совсем скоро — 4 июля. За жизнь она прошла две войны, смену эпох и поколений. Женщина надеется, что к юбилею все карантинные меры в центре снимут, и на свой день рождения она сможет увидеть родных.