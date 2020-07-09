«Стало полной неожиданностью». В ЛДПР отреагировали на задержание главы Хабаровского края
«Для меня задержание Фургала стало полной неожиданностью», — сказал Калашников РИА «Новости».
Он добавил, что «это не обсуждалось» во время партийных мероприятий ЛДПР. По словам сенатора, он работал вместе с Фургалом в Государственной думе шестого созыва.
«У меня остались хорошие впечатления о нем», — заключил Калашников.
Сергея Фургала задержали 9 июля, после чего отправили в Москву. По информации следователей, он подозревается в совершении особо тяжких преступлений против предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 и 2005 годах.
Правоохранители завели на губернатора уголовное дело. В ближайшее время ему должны будут предъявить обвинение. Кроме того, следствие просит суд заключить Фургала под стражу.
Свой пост главы Хабаровского края Сергей Фургал занял в 2018 году. Перед этим он был депутатом Госдумы.