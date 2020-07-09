«Стало полной неожиданностью». В ЛДПР отреагировали на задержание главы Хабаровского края

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в особо тяжких преступлениях. Сенатор Сергей Калашников заявил, что такая ситуация была для него неожиданной.

«Для меня задержание Фургала стало полной неожиданностью», — сказал Калашников РИА «Новости».

Он добавил, что «это не обсуждалось» во время партийных мероприятий ЛДПР. По словам сенатора, он работал вместе с Фургалом в Государственной думе шестого созыва.

«У меня остались хорошие впечатления о нем», — заключил Калашников.

Сергея Фургала задержали 9 июля, после чего отправили в Москву. По информации следователей, он подозревается в совершении особо тяжких преступлений против предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 и 2005 годах.

Правоохранители завели на губернатора уголовное дело. В ближайшее время ему должны будут предъявить обвинение. Кроме того, следствие просит суд заключить Фургала под стражу.

Свой пост главы Хабаровского края Сергей Фургал занял в 2018 году. Перед этим он был депутатом Госдумы.