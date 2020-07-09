СМИ: задержанного Фургала привезли в аэропорт Хабаровска для отправки в Москву

«Глава [региона] доставлен в аэропорт, вылетит в Москву», — заявил собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-служба авиагавани Хабаровска, на данный момент два рейса в Москву уже вылетели. Согласно расписанию, один из них улетел в 04:00 по московскому времени, а другой — в 04:20.

Следственный комитет ранее сообщил о задержании Сергея Фургала. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений против предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 и 2005 годах.

Кадры задержания опубликовала пресс-служба губернатора в его Instagram.

«Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности». — сказано в сообщении на его странице в соцсети.

Представители главы региона заметили, что им ничего не известно о его местонахождении.

По сообщениям СК, Фургала подозревают в организации покушения и в убийстве. Открыто уголовное дело. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено обратиться в суд для избрания главе региона меры пресечения. Речь идет об аресте. За делом следит Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.