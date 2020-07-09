facebook_pixel
    09 июля 2020, 07:58

    СМИ: задержанного Фургала привезли в аэропорт Хабаровска для отправки в Москву

    Наза Салех Захи

    Глава Хабаровского края Сергей Фургал, которого ранее задержали, доставлен в аэропорт Хабаровска. Оттуда он отправится в российскую столицу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
    СМИ: задержанного Фургала привезли в аэропорт Хабаровска для отправки в Москву

    «Глава [региона] доставлен в аэропорт, вылетит в Москву», — заявил собеседник агентства.

    Как уточнили в пресс-служба авиагавани Хабаровска, на данный момент два рейса в Москву уже вылетели. Согласно расписанию, один из них улетел в 04:00 по московскому времени, а другой — в 04:20.

    Следственный комитет ранее сообщил о задержании Сергея Фургала. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений против предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 и 2005 годах.

    Кадры задержания опубликовала пресс-служба губернатора в его Instagram.

    «Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности». — сказано в сообщении на его странице в соцсети.

    Представители главы региона заметили, что им ничего не известно о его местонахождении.

    По сообщениям СК, Фургала подозревают в организации покушения и в убийстве. Открыто уголовное дело. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено обратиться в суд для избрания главе региона меры пресечения. Речь идет об аресте. За делом следит Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.