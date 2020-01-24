Стало известно, за сколько Бочкарева продает свой Cadillac. На нем ее поймали с кокаином

Бочкарева решила избавиться от всех воспоминаний, связанных с неприятной кокаиновой историей. Она продает свой «легендарный» Cadillас за три миллиона рублей. Именно на этой машине она ехала, когда у нее нашли наркотики.

Актриса Наталья Бочкарева опубликовала объявление о продаже авто на своей странице в Instagram, но сколько хочет выручить за своего стального коня, она не сообщила. Представитель актрисы рассказал сайту Life, что машина стоит три миллиона рублей.

Он добавил, что других хозяев, кроме Бочкаревой, у автомобиля не было. Обслуживает она его у официального дилера, а в нагрузку отдаст еще два комплекта резины. Проехала на этой машине актриса всего 52 тысячи километров.

В сентябре 2019 года полицейские остановили Бочкареву в центре Москвы. С собой у нее был пакетик с кокаином, а за рулем она сидела в состоянии наркотического опьянения. 20 января 2020 года суд постановил оштрафовать актрису на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков.