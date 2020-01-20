Пойманную с кокаином Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей

Актрису Наталью Бочкареву, у которой полиция нашла кокаин, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Решение вынес Преображенский суд Москвы, сообщил корреспондент «360».

На кадрах Бочкарева находится в зале заседаний Преображенского суда Москвы. На многочисленные вопросы журналистов актриса демонстративно не реагирует, перекладывая бумаги и общаясь со своими сопровождающими.

Дознаватель на заседании суда попросил прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой, поскольку та признала вину и «загладила ее переводом средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского». Прокурор поддержал ходатайство, подчеркнув, что в уголовном деле нет потерпевшего.

В начале января МВД подало ходатайство о прекращении уголовного преследования Бочкаревой и попросило обязать актрису выплатить штраф.

В сентябре 2018 года стало известно, что актрису задержали в центре Москвы. У Бочкаревой нашли пакетик с кокаином, а сама она ехала за рулем в состоянии наркотического опьянения. Сначала актриса всячески опровергала эту информацию, но позже СМИ сообщили, что ее лишили водительских прав.

Бочкарева не сможет управлять машиной в течение года и восьми месяцев, а также должна выплатить 30 тысяч рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование.