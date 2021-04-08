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    08 апреля 2021, 10:12

    Стало известно, в каких регионах живет больше всего работающих пенсионеров

    Полина Петрова

    Число работающих пенсионеров в России уменьшилось с 9,3 миллиона до 8,9 миллиона граждан. Об этом рассказали представители Росстата со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ, написал портал «Ридус».

    Стало известно, в каких регионах живет больше всего работающих пенсионеров

    По информации специалистов, количество работающих пожилых людей снижается во всех федеральных округах нашей страны. Это может быть обусловлено ограничительными мерами по коронавирусу. В период вспышки пандемии людям в возрасте 65+ рекомендовали не покидать дома.

    В список регионов, где живет больше всего пенсионеров, продолжающих трудиться, Москва (596 023), Московская область (542 530) и Санкт-Петербург (417 859). Кроме этого, в пятерку входят Краснодарский край (290 051) и Свердловская область (282 462).

    Также много трудолюбивых людей преклонного возраста в Республике Башкортостан, Самарской области, Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

    Некоторые категории россиян могут получать двойную пенсию, но для этого необходимо иметь основания. Право на такие выплаты имеют инвалиды, получившие травму на государственной службе, семьи погибших военнослужащих и другие категории людей. Россиянам объяснили, кто может получить двойную пенсию.