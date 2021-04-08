Стало известно, в каких регионах живет больше всего работающих пенсионеров

Число работающих пенсионеров в России уменьшилось с 9,3 миллиона до 8,9 миллиона граждан. Об этом рассказали представители Росстата со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ, написал портал «Ридус».

По информации специалистов, количество работающих пожилых людей снижается во всех федеральных округах нашей страны. Это может быть обусловлено ограничительными мерами по коронавирусу. В период вспышки пандемии людям в возрасте 65+ рекомендовали не покидать дома.

В список регионов, где живет больше всего пенсионеров, продолжающих трудиться, Москва (596 023), Московская область (542 530) и Санкт-Петербург (417 859). Кроме этого, в пятерку входят Краснодарский край (290 051) и Свердловская область (282 462).

Также много трудолюбивых людей преклонного возраста в Республике Башкортостан, Самарской области, Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Некоторые категории россиян могут получать двойную пенсию, но для этого необходимо иметь основания. Право на такие выплаты имеют инвалиды, получившие травму на государственной службе, семьи погибших военнослужащих и другие категории людей. Россиянам объяснили, кто может получить двойную пенсию.