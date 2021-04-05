Россиянам объяснили, кто может получить двойную пенсию
Некоторые категории россиян могут получать двойную пенсию, но для этого необходимо иметь основания. Право на такие выплаты имеют инвалиды, получившие травму на государственной службе, семьи погибших военнослужащих и другие категории людей.
Всего в России предусмотрено три вида пенсионных выплат: страховая пенсия, выплата в связи с выслугой лет или по инвалидности. Чаще всего выбрать можно только один вид, но некоторые жители могут получать двойную пенсию по двум разным основаниям.
В первую категорию входят, те кто получает пенсию по инвалидности из-за травмы на госсужбе, сообщил Life. К этой категории относятся военнослужащие и правоохранители. Они могут получать пенсию по инвалидности, а также еще страховые выплаты. При этом необходимо иметь как минимум 12 лет трудового стажа.
Вторая группа — члены семей погибших военнослужащих или силовиков. Но родственники могут рассчитывать на выплаты лишь при достижении определенного возраста. Для женщин установлены 50 лет, а для мужчин — 55. К третьей категории относятся гражданские госслужащие, которым полагается специальная доплата за выслугу лет.
Кроме того, доплаты предусмотрены для пенсионеров, воспитывающих несовершеннолетних детей. Еще в списке находятся сельские жители со стажем работы не менее 30 лет.