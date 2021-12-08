Стало известно состояние пострадавших на шахте «Листвяжная»

Два пострадавших после взрыва на шахте «Листвяжная» остаются в больнице. Один из них — в состоянии средней степени тяжести, второй — легкой степени.

На амбулаторном лечении находятся 95 человек, девять пострадавших полностью вылечились, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Также за прошедшие сутки на поверхность было поднято 14 тел погибших на шахте. Всего поднято 50 тел шахтеров и спасателей. Поиски последнего погибшего продолжаются.

«Подразделения ВГСЧ МЧС России приступили к повторному обследованию горных выработок шахты „Листвяжная“. Неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера», — сообщили в МЧС.

По словам Цивилева, работы ведутся в круглосуточном режиме. Также работники проверяют оборудование участкового водоотлива, восстанавливают вентиляционные сооружения, а также системы аэрогазового контроля в шахте. Для определения динамики рудничной атмосферы на аварийном участке проводят отбор проб воздуха в точках, определенных оперативным планом.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Правоохранители завели два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности.