Общество 27 марта 2024, 07:50 Стало известно, сколько предприятий ВПК вернули России Генпрокурор Краснов: 15 предприятий ВПК вернули в собственность России за год РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура в 2023 года вернула в собственность государства 15 предприятий военно-промышленного комплекса, некоторые из которых попали под санкции недружественных стран. Об этом «Коммерсанту» сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, общая стоимость объектов превышает 333 миллиарда рублей.

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«В судебном порядке в 2023 году в собственность Российской Федерации вернули 15 стратегических предприятий только в сфере ВПК. Некоторые из них находились под иностранным контролем, а другие незаконно выбыли из владения», — сказал Краснов.

Глава ведомства отметил, что представители недружественных государств проводили последовательную политику по нанесению ущерба обороноспособности государства. Десятками лет они выводили за границу доходы от деятельности и не модернизировали производство.

Ранее Краснов сообщил, что в России статус ветерана боевых действий подготовили более чем 300 тысячам военнослужащих.