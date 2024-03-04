Общество 04 марта 2024, 17:22 Стало известно, сколько получали ведущие советские актеры Экс-работник Госкино СССР Кузьмич рассказал о гонорарах кинорежиссеров и актеров Russian Look / Global Look Press

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В советские времена сложно было подсчитать заработок режиссеров и актеров. Бывший сотрудник Госкино СССР Олег Кузьмич в беседе с «МК» рассказал, как формировали бюджеты советских кинофильмов.

По его словам, общая стоимость полного метра зависела от жанра, «идеологической начинки», а также продолжительности картины. Костюмные исторические фильмы, картины о войне с множеством батальных эпизодов, боевики с трюками или саги о Ленине, о революции стоили дороже. Кузьмич уточнил, что в среднем один фильм обходился в 300–400 тысяч.

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Он пояснил, что и затрат на создание кино было много: от декораций до оплаты гостиницы для членов съемочной группы. Иной раз денег катастрофически не хватало и режиссерам приходилось просить дополнительные средства. Несмотря на сложности, советский кинематограф был успешным. При этом вырученные за картины деньги шли в госбюджет, а советские режиссеры и актеры не получали проценты от кассовых сборов.

Зарплата режиссеров напрямую зависела от категории, полученной кинолентой, и от маститости самого мастера. К примеру, Леониду Гайдаю в 1965 году за первую его комедию про Шурика — «Операция „Ы“…» — заплатили менее 2400 рублей. Спустя шесть лет, за которые Гайдай получил большой зрительский успех и звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, за съемки «12 стульев» ему начислили уже около восьми тысяч.

Артисты в советское время получили гонорары не только за работу на съемочной площадке, но и за дни вынужденных простоев, когда, например, нужно было дождаться определенной погоды по сценарию. Кузьмич добавил, что исполнителей делили на группы. В первую входили яркие дарования, актеры главных ролей. Во время съемок им платили по 450 рублей. На время простоя — 300 рублей. Оклад «нетитулованных» актеров составлял 120 рублей во время съемок и 90 рублей — за дни простоя.

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