Культура 04 марта 2024, 14:21 Актриса Лужина рассказала об отношении к русским артистам на Украине Актриса Лужина сообщила о теплом отношении к русским артистам в советском Киеве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актриса Лариса Лужина рассказала о своих поездках на Украину в советские времена. Она поделилась в беседе с газетой «Аргументы и факты» о разном отношении к русским артистам в регионах страны.

«Знаете, когда я бывала на Украине с гастролями, поездками, встречала антироссийские настроения даже в бытность СССР. Это происходило в Западной Украине, во Львове», — отметила звезда фильма «Вертикаль».

Реклама

Она пояснила, что в советское время ощущала там негативное отношение к русским. При этом в самом Киеве царила противоположная атмосфера.

Лужина добавила, что жители Львова были настроены как-то по отношению к приезжим крайне негативно.

Ларисе Лужиной 4 марта исполнилось 85 лет. Сейчас она задействована в антрепризах. Актриса проводит творческие встречи, участвует в фестивалях. Также артистка рассказала, что получает пенсию в 60 тысяч рублей.

До этого актер Александр Домогаров рассказал, какая у него пенсия. По словам артиста, общая сумма, включая все доплаты за звания, не превышает 24 тысяч рублей.