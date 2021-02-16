Стало известно, сколько похищают телефонные мошенники за один звонок

Минимум 10 тысяч рублей похищают телефонные мошенники у россиян за один звонок. Такую сумму в интервью с РИА «Новости» назвал первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

Мошенники не стоят на месте, если раньше им достаточно было позвонить и заговорить жертву, то сейчас, когда люди научились их идентифицировать, преступники нашли новые методы, например, подмену номеров.

«Многие люди действительно теряют бдительность и легче клюют на уловки мошенников, когда видят на телефоне номер банка», — отметил Сычев.

Решить эту проблему, по мнению Сычева, поможет проект закона о создании единой информационной системы проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи.

Ипотечные телефонные мошенники не дремлют и придумывают новые способы, чтобы нажиться на доверчивых людях. В частности, они узнают дату платежа и стараются сделать так, чтобы человек перевел деньги на их счета. Злоумышленники после сообщают об изменениях реквизитов банка, далее присылают ссылку, по которой просят перевести деньги и в противном случае угрожают заемщику штрафом.