Ипотечные мошенники придумали новый способ обмана

Ипотечные телефонные мошенники не дремлют и придумывают новые способы, чтобы нажиться на доверчивых людях. В частности, они узнают дату платежа и стараются сделать так, чтобы человек перевел деньги на их счета, сообщило РИА «Новости».

Например, неизвестные начинают звонить от имени крупнейшего банка и напоминать о скором ипотечном платеже. Они также спрашивают, как клиент собирается платить — через приложение или банкомат.

Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов пояснил, что обычно злоумышленники после сообщают об изменениях реквизитов банка, далее присылают ссылку, по которой просят перевести деньги и в противном случае угрожают заемщику штрафом.

«Касательно „легенды“ по ипотечным платежам. Ее цель — сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, плавно спровоцировать к совершению нужных злоумышленникам действий, в том числе сделать перевод на подконтрольные счета в сторонние банки», — объяснил замначальника департамента защиты информации Алексей Плешков.

Эксперт ранее объяснил, что пользователю стоит задуматься о блокировке банковской картой после разговора мошенников даже в том случае, если он не сообщал личные данные. Также должно встревожить сообщение с кодом подтверждения на списание денег, пришедшее до звонка.