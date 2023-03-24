Эксклюзив 24 марта 2023, 00:05 «Нужно искать новые опоры»: Психотерапевт Малахова — о нюансах реабилитации Костомарова Психотерапевт Малахова: восстановление Костомарова зависит от его внутреннего ресурса РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь и свое здоровье. В СМИ сообщали, что ему ампутировали пальцы левой руки и одну кисть, а также обе голени. Фигуристу предстоит адаптация к новым условиям. Реабилитация будет зависеть от его психического состояния, пояснила в разговоре с «360» врач-психиатр, психотерапевт Елена Малахова.

Он пояснила, что говорить о степени возможной депрессии пациента можно только после беседы с ним. По словам Малаховой, в таких случаях все зависит от внутреннего ресурса человека.

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«Потому что кто-то в зависимости от типа личности менее стрессоустойчивый и реагирует чаще тревогой, депрессией и другими психосоматическими расстройствами на различные неблагоприятные жизненные ситуации. Риски у такого человека сформировать тревожно-депрессивное расстройство выше. И он будет дольше выходить [из этого состояния]», — пояснила она.

Однако спортсмены зачастую — люди волевые. Они много работают над выносливостью.

Могу предположить лишь только, что там внутреннего ресурса гораздо больше. И речь тогда будет просто идти об адаптации человека к новым жизненным условиям, к поиску новых опор на себя. Где-то о принятии того, что произошло, где-то о горевании об утраченных возможностях. Елена Малахова Врач-психиатр, психотерапевт

Работа с таким пациентом проходит процессуально. То есть необходимо разбирать, что сейчас находится на первом плане у человека, какие он переживает эмоции, а также какое у него состояние и как ему себя стабилизировать.

«Это все очень индивидуально и зависит от того, как устроена психика конкретного человека. Есть такое свойство как упругость психики, у кого-то из людей оно есть, у кого-то нет. Упругость в виде метафоры представляет собой следующее: представьте, что человек прыгает на батуте, батут под его весом проминается, и затем снова обретает прежнюю форму. У людей, неспособных выдерживать стресс, батут не возвращается к прежней форме», — подчеркнула Малахова.

Врач акцентировала внимание на том, что нужно ориентироваться на текущее состояние человека. Известны случаи, когда люди преодолевали тяжелейшие ситуации и продолжали жить заново. Книга Виктора Франкла «Сказать жизни „Да!“: психолог в концлагере» — один из таких примеров, как человек смог не только выжить в чудовищных условиях, но и сделать свой опыт чем-то большим, чем травма.

Нужно интегрироваться в жизнь с учетом прошлого опыта, продолжать ее жить дальше, помощь в этом окажет работа со специалистом. В психотерапии есть огромный ресурс. Я не думаю, что жизнь на этом заканчивается, нужно искать новые опоры внутри себя. Елена Малахова Врач-психиатр, психотерапевт

Все зависит от того, насколько психически пациент был стабилен до критической ситуации. Также насколько он эмоционально зрел, заключила Малахова.