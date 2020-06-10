Стало известно, почему Зеленского не позвали на парад Победы

Украина по факту уже не является членом Содружества Независимых Государств. Киевские власти особо не горят желанием разделить радость от праздника Победы. Именно поэтому украинского лидера Владимира Зеленского на параде 24 июня в Москве не будет.

«Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он обратил внимание, что в мероприятии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделили официальным приглашениям лидерам стран СНГ. Песков отметил, что некоторые партнеры России сами захотели поприсутствовать на параде — и это радость.

Президент России Владимир Путин принял решение перенести парад Победы в 2020 году на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. За состоянием эпидемической ситуации внимательно следили. Когда рост числа выявленных случаев COVID-19 выравнялся, парад решили провести 24 июня.

В этом году на праздник в Москву приедут руководители Казахстана, Киргизии, Сербии, Израиля, Молдавии, Палестины и других стран.