Стало известно, почему Зеленского не позвали на парад Победы
«Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Он обратил внимание, что в мероприятии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделили официальным приглашениям лидерам стран СНГ. Песков отметил, что некоторые партнеры России сами захотели поприсутствовать на параде — и это радость.
Президент России Владимир Путин принял решение перенести парад Победы в 2020 году на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. За состоянием эпидемической ситуации внимательно следили. Когда рост числа выявленных случаев COVID-19 выравнялся, парад решили провести 24 июня.
В этом году на праздник в Москву приедут руководители Казахстана, Киргизии, Сербии, Израиля, Молдавии, Палестины и других стран.