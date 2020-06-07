Парад Победы пройдет 24 июня. Чего от него ждать?

Парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня. Во многом он повторит Парад 1945-го года. Какая программа готовится?

В 2020 году воздушный парад пройдет дважды. Первый состоялся непосредственно в День Победы, 9 мая. Второй запланирован на 24 июня. Однако он не будет точной копией предыдущего — состав воздушных судов и их маршрут будут иными.

«Поднимется вся та техника, которая стоит на вооружении в России. Если не вся техника, то основная ее часть, которая на острие», — рассказал Сергей Пахомов, авиаконструктор, преподаватель кафедры летательных самолетов авиационного института.

Парад откроет самый большой сверхтяжелый вертолет МИ-26. После него в небо поднимутся МИ-8, а затем клин МИГ-35. Помимо них, в параде будут задействованы 22Н-3, ТУ-160, ТУ-195, СУ-130 и МИГ-29.

«И если вы поднимете голову, обязательно увидите триколор, который будет рисовать ровный строй самолетов СУ-25. Это летающий танк. У него, насколько мне известно, самая толстая броня в кабине пилота, которая достигает практически 120 миллиметров», — добавил Пахомов.

Воздушные суда пролетят не только над Москвой. Маршрут проложили через 50 городов, в том числе и за границей — на авиабазе в Сирии.

Наземная часть парада в столице продлится около полутора часов. Начнется программа с «Юбилейного встречного марша» — именно он звучал на Красной площади в 1945 году. Сначала промаршируют пешие расчеты, затем — бронетехника. В параде задействуют 14 тысяч солдат и офицеров. В качестве участников приглашены военнослужащие из 19 стран.

По Красной площади проедут зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», танки Т-34, артиллерийские самоходки времен ВОВ. Всего 225 единиц.

Репетиция Парада пройдет 14 июня. В связи с этим в столице частично перекроют центр.

В Московской области тоже продолжается подготовка к празднику. На полигоне «Алабино» готовят технику, красят и моют боевые машины. В санаториях региона могут разместить иностранных участников Парада. Однако гости пока не ответили на приглашения.

Парады пройдут в девяти городах-героях и 19 населенных пунктах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России. При этом Парады Победы в Хабаровске и Новосибирске пройдут без зрителей, в Иркутске, предположительно, тоже.

Праздничные мероприятия перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.