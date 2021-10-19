Стало известно, почему убитая в Вологде школьница доверилась незнакомке

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, почему убитая в Вологде девятилетняя девочка доверилась чужой женщине и пошла в ее квартиру. По словам специалиста, школьница была не обласкана в своей семье и хотела получить от чужого человека «хоть какую-то заботу». Об этом написал сайт NEWS.ru.

Наумова отметила, что такое часто происходит с детьми, у которых есть проблемы в семье. Они верят в то, что чужие люди смогут им чем-то помочь.

«В зону риска попадают дети, которые не обласканы, не в любви, которые чувствуют, что родители им не могут что-то дать, отказывают в чем-то. Эти дети замыкаются и пытаются решать проблемы самостоятельно. Они верят в иллюзию, что рядом есть чужие люди, которые хотят им помочь. Ребенку хочется хоть какой-то заботы», — отметила специалист.

В квартире в Вологде был найден труп девятилетней девочки, которая пропала утром 16 октября. Стражи порядка установили, что со школьницей ранее познакомилась 40-летняя женщина, которая заманила ее в квартиру. По данными СМИ, мать погибшей состоит на учете в ПДН как отрицательно влияющая на детей.