02 февраля 2024, 19:04
Стало известно, почему импортные яица не попали в российские торговые сети
«Руспродсоюз»: импортные яица в России пошли предприятиям на переработку
Россияне не увидели зарубежных яиц на прилавках в магазинах, потому что эти партии по большей части пошли на промышленные предприятия для переработки. Об этом «360» рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«По нашей информации, была рекомендация, чтобы наша промышленность перешла на сырье из других стран. Это в тех целях, чтобы исключить из баланса потребления промышленное производство. Чтобы россияне в магазинах видели продукцию отечественных предприятий», — сказал он.
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Востриков отметил, что стоимость куриных яиц в России постепенно снижается. По его словам, потребление внутри страны складывается из нескольких составляющих, среди них — потребление населением и потребление пищевой промышленностью.
«На этот баланс влияет экспорт и импорт. Если иностранные поставки приходят на пищевые предприятия, то часть индустриального потребления они закрывают, а население, как и привыкло, видит на прилавках отечественные яйца», — добавил исполнительный директор «Руспродсоюза».
Ранее бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод рассказал, что причиной резкого подорожания яиц в России в конце 2023 года стали ажиотажно-психологические факторы.
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