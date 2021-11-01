Стало известно об обесценивании пенсий в России 8 месяцев подряд

По данным Росстата, пенсионные выплаты в Росси обесцениваются с февраля 2021 года. Причина этому — высокая инфляция в стране.

Пенсии уменьшались в реальном выражении в феврале 2021 года на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%. Об этом сообщило издание News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Эти сведения не учитывают единовременную выплату в 10 тысяч рублей, которую пенсионеры получили в сентябре по поручению российского президента Владимира Путина.

К сентябрю 2021 года средний размер пенсии в РФ составлял 15 847 рублей и поднялся на 5,5% по сравнению с сентябрем 2020 года. Однако годовая инфляция в первом месяце осени оставила 7,4%.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков посоветовал россиянам начинать копить на пенсию как можно раньше, лучше это начать делать уже со своего первого дохода. Он подчеркнул, что самым простым и самый эффективным способом для самостоятельного накопления на пенсию является использование негосударственных пенсионных фондов (НПФ).