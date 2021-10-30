Россиянам объяснили, когда и как нужно начинать копить на пенсию

Копить на пенсию стоит начинать как можно раньше, лучше это начать делать уже со своего первого дохода. Такое мнение высказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

Эксперт пояснил, что на выплату страховой пенсии и ее индексацию государство тратит большие деньги, но коэффициент замещения утраченного заработка составляет 33% по страховой пенсии. Для сравнения — в Европе благодаря добровольным системам пенсионного накопления этот коэффициент может доходить до 80%, сообщило РИА «Новости».

Беляков добавил, что любой человек надеется, что когда выйдет на пенсию, его доходы упадут несущественно. Но все же стоит заняться вопросом пенсионный накоплений еще во время активного трудоспособного возраста.

Он уточнил что, по рекомендациям Международной организации труда (МОТ), коэффициент замещения должен быть не менее 40% от утраченного дохода. «золотая середина» для этого показателя, по словам Белякова, составляет около 60%, но все зависит от платежеспособности каждого человека, когда он трудоспособен.

Именно поэтому, по мнению специалиста, откладывать на пенсию следует начинать как можно раньше. Тогда небольшие суммы будут прирастать инвестиционным доходом, а он будет увеличиваться по принципу сложных процентов, то есть когда доход начисляется и с суммы взносов, и с суммы накопленных процентов.

Беляков обратил внимание, что самым простым и самый эффективным способом для самостоятельного накопления на пенсию является использование негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Там с суммы взносов (не более 120 тысяч рублей в год) можно получить налоговый вычет 13%, инвестиционный доход начисляют с самой суммы взносов, заключил глава НАПФ.