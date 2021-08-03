Названо число россиян в больницах после аварии в Анталье

Девять пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье россиян продолжат лечение в турецких больницах. К выписке сейчас готовят 10 получивших травмы человек. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Трое прооперированы, 10 человек готовятся к выписке. Девять человек останутся в госпиталях», — приводит «Интерфакс» слова Мурашко во время рабочей поездки в Тольятти.

Министр уточнил, что тела погибших в аварии соотечественников готовят к вывозу на родину.

Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье на главном шоссе в районе Манавгата. ДТП произошло 2 августа, во время поездки из поселка Конаклы в аэропорт. Жертвами ДТП стали три человека. В момент аварии в салоне находились 22 человека. Семь человек получили тяжелые травмы. По предварительным данным местной дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, выскочил на встречку и перевернулся.

В этом автобусе ехали россияне, которые прилетели в Турцию на отдых из Самары.