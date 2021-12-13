Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Серпухове

Один из 10 пострадавших после взрыва в Серпуховском монастыре отказался от госпитализации. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Она добавила, что самые тяжелые ранения получил 15-летний подросток.

По словам Мишоновой, несколько пострадавших детей находятся в ожоговом центре Люберец. Остальных в зависимости от полученных травм направят в другие больницы Московской области.

«Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Я разговаривала с родителями пострадавших ребят. Родители находятся, конечно, в тяжелом и шоковом состоянии», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, за медицинской помощью обратились 10 детей. Однако один ребенок и его родители отказались от госпитализации.

«Один 15-летний подросток получил, наверное, самые сложные ранения. И несколько детей доставлены в больницы», — добавила Мишонова.

Она подчеркнула, что власти предложили пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе и психологическую. Сейчас на месте случившегося работают оперативные службы, которые выясняют все детали произошедшего.

Для нас, конечно, самое важное сейчас — понять мотив преступника и что же двигало этим молодым человеком, что он пришел не только сам умирать, но и убивать других детей Ксения Мишонова.

Утром 13 декабря молодой человек проник на территорию Серпуховского монастыря, где находится православная гимназия, и совершил самоподрыв. Он и еще 10 человек пострадали. О состоянии виновника случившегося до сих пор нет официальной информации.

СК открыл уголовное дело. Расследование продолжается.