Число пострадавших при взрыве в Серпухове детей выросло до 10

При взрыве в Серпухове пострадали 10 детей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного омбудсмена Ксении Мишоновой. По информации источника «360», им от 11 до 17 лет, двое отказались от госпитализации.

По словам источника, у одного 17-летнего подростка травма ноги, а у другого — ожог. Остальные пострадавшие обратились к врачам с ушибами, ссадинами и реакцией на стресс.

«Пострадал сам 18-летний террорист, а также 10 детей. Один подросток отказался от госпитализации. Остальные дети размещены в больницах Московской области. Их жизни ничего не угрожает. <…> Но как же это больно читать в новостях, когда молодой человек приходит убивать детей», — говорится в посте Теlеgrаm-канала Ксении Мишоновой «Осторожно! Дети».

Утром 13 декабря бывший ученик православной гимназии в Серпухове прошел на территорию монастыря, где находится это учебное заведение, и устроил самоподрыв.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что устроивший самоподрыв молодой человек погиб от кровопотери. Подтверждения этой информации пока нет. СК открыл уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.