Общество 23 июня 2023, 02:10 Стало известно о состоянии пострадавших при падении лифта в многоэтажке Воскресенска Глава Воскресенска Малкин: состояние пострадавших при падении лифта стабильное Telegram-канал главы Воскресенска Алексея Малкина

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Состояние пострадавших при падении лифта в многоэтажке Воскресенска врачи оценивают как стабильное, угрозы их жизням нет. Об этом сообщил глава Воскресенска Алексей Малкин в своем Telegram-канале.

Малкин посетил пострадавших в больнице. Как отметил глава Воскресенска, изначально посещение планировалось на утро 23 июня, но медики разрешили прийти к пострадавшим вечером 22 июня.

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«В настоящее время состояние Романа и Галины стабильное, угрозы жизни нет. Обязательно окажем всю необходимую помощь. <…> Сейчас самое главное, чтобы они быстрее пошли на поправку», — написал Малкин.

Он также добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Лифт упал в шахту в одном из домов в Воскресенске днем 22 июня. В кабине в этот момент находились два человека. Они получили различные ушибы и были госпитализированы. Следователи ГСУ СК РФ по региону начали доследственную проверку. Также во всех обстоятельствах разбирается прокуратура Московской области. «360» собрал все, что сейчас известно о случившемся.