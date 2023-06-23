Происшествия 23 июня 2023, 01:23 Лифт с людьми упал в шахту в Воскресенске. Главное Прокуратура Московской области начала проверку после падения лифта с людьми в Воскресенске Прокуратура Московской области / Telegram

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Лифт упал в шахту в одном из домов в Воскресенске. В тот момент в кабине находились два человека. Они получили различные ушибы. Пострадавших доставили в больницу. Следователи ГСУ СК РФ по региону начали доследственную проверку. Также во всех обстоятельствах разбирается прокуратура Московской области. «360» собрал все, что известно о случившемся к этому часу.

Падение лифта

О падении кабины лифта в шахту стало известно днем 22 июня. Все произошло на улице Хрипунова, в первом подъезде 14-этажного жилого дома № 3.

В распоряжении «360» оказались кадры с места, где работали правоохранители.

Лифт упал с пятого этажа. В тот момент в кабине были два человека — мужчина и женщина. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Как позже уточнили РИА «Новости» в пресс-службе городского округа, медики диагностировали у пострадавших ушибы шейного, поясного и грудного отделов. По данным издания «Аргументы и Факты», у одного из пострадавших подозрение на перелом позвоночника.

Причина происшествия

Также в пресс-службе городского округа сообщили, что падение лифта произошло из-за неисправности системы остановки на первом этаже.

«Падение произошло в результате неисправности системы остановки на первом этаже, лифт опустился на буферах», — сказал представитель пресс-службы.

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Предварительно установили, что дом, где все произошло, находится под управлением ТСЖ. Лифтовое оборудование ввели в эксплуатацию в 2007 году, уточнили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным аналитической системы АИС «ГЖИ МО», последняя дата технического освидетельствования лифта — 14 декабря 2022 года. Обслуживающей организацией является АО фирма «Лифтремонт».

Проверки по факту падения лифта

Следственный комитет и прокуратура Подмосковья уже начали проверки.

Сотрудники Воскресенской городской прокуратуры установят все обстоятельства падения кабины. В ходе работы они также оценят соблюдение требований федерального законодательства, а также действия лиц ответственных за техническое обслуживание и эксплуатацию лифтового оборудования.

На место оперативно прибыли сотрудники регионального следственного комитета. ГСУ СК по Московской области также начал доследственную проверку.

«По данному факту следователем следственного отдела по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — указала пресс-служба регионального ведомства.

По ее результатам примут процессуальное решение.

Глава Воскресенска Алексей Малкин приехал в больницу и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

«Ситуацию держу на личном контроле. Сейчас самое главное, чтобы они быстрее пошли на поправку», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавшие при несчастном случае с падением лифта в Воскресенске находятся в стабильном состоянии. По словам врачей, угрозы жизни нет.