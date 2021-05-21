Стало известно о состоянии пострадавших на очистных сооружениях под Таганрогом

Пять рабочих, которые пострадали на очистных сооружениях в Ростовской области из-за выброса метана, находятся в реанимации. Их состояние медики оценивают от средней тяжести до крайне тяжелого.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что четыре человека в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Его слова привело РИА «Новости».

«Пять пострадавших находятся в отделении реанимации, из них четверо — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом», — уточнил Кузнецов.

Он добавил, что состояние троих пациентов оценивается как средней тяжести. Рабочим оказывают всю необходимую помощь.

При ремонте очистных сооружений в селе Дмитриадовка утром 21 мая погибли 10 человек — рабочие отравились газом. Еще восемь человек госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Правительство Ростовской области объявило 22 мая днем траура по погибших на очистных сооружениях рабочих.