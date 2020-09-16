Стало известно о состоянии брошенного на лавке в Люберцах младенца

Во дворе многоквартирного дома в Люберцах нашли маленькую девочку. Ребенка на лавке оставила мать. Малышка абсолютно здорова и доношена. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Подробности о состоянии малышки рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Ее процитировала пресс-служба омбудсмена.

«Девочка здоровенькая, доношенная, 3600 [граммов]. Была рождена дома, пуповина перевязана», — привела Мишонова данные врачей.

В полицию, как удалось установить, о найденном ребенке сообщила именно ее мать. Женщина, по предварительным сведениям, уже воспитывает четырех детей, новорожденная девочка стала пятой. В поле зрения органов системы профилактики многодетная мать из Подмосковья раньше не попадала.

«Сейчас важно понять, что толкнуло женщину на такой поступок. Мы готовы при необходимости оказать поддержку семье», — подчеркнула Мишонова.

32-летняя женщина оставила ребенка у подъезда на лавочке. Полицейские быстро установили личность бросившей младенца материи. Идет проверка.