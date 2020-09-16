Полицейские нашли мать брошенной на лавочке в Люберцах новорожденной девочки

В Люберцах сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность женщины, которая оставила на лавочке новорожденную дочь. Ее уже доставили в полицию.

Женщину нашли в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Оказалось, что ребенка на улице у подъезда бросила 32-летняя местная жительница. Причины, по которым женщина решила оставить малышку одну, не уточняются.

По факту случившегося начата проверка. После примут решение в соответствии с действующим законодательством.

Месячного младенца нашли возле одного из домов на улице Поселок Калинина в Люберцах ранним утром 16 сентября. Девочку передали врачам.