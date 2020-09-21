Стало известно о самочувствии россиян-участников испытания китайской вакцины от СOVID-19

Китайская вакцина Ad5-nCoV проходит третью фазу клинических испытаний. В ее рамках прививку сделали первой группе добровольцев в РФ. Они чувствуют себя хорошо.

Препарат разработали CanSino Biologics Inc., Пекинского института биотехнологий и Академии военно-медицинских наук. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс». Первых добровольцев вакцинировали в московских центрах.

«В данный момент первые добровольцы чувствуют себя хорошо», — уточнили в компании. Каких-либо нежелательных явлений ни у кого из них не выявлено.

За участниками исследования будут наблюдать первые 28 дней после введения препарата. Они должны будут пройти четыре промежуточных осмотра в лечебных центрах лично. Специалисты предполагают, что за указанный промежуток времени у получивших прививку участников сформируется «гуморальный и клеточный иммунный ответ на COVID-19». Спустя полгода добровольцев ждет контрольное обследование.

«Петровакс» по-прежнему набирает добровольцев для исследований. Кандидаты, от которых получено более трех тысяч заявок, подпишут информированное согласие. Потом их направят на предварительный скрининг, чтобы выяснить, соответствуют ли желающие критериям испытаний.

Минздрав РФ дал компании «Петровакс» разрешение на клинические испытания третьей фазы китайской вакцины-кандидата в России. Пробную прививку сделают 625 добровольцам в лечебных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Екатеринбурга.

К исследованию допускают мужчин и женщин в возрасте от 18 до 85 лет. У них должен быть отрицательный ПЦР-тест и такой же результат на антитела IgM и IgG к SARS-CoV-2 на этапе скрининга. Диагноз COVID-19 должен отсутствовать, как и двухнедельный контакт с лицами с подозрением на коронавирус. Не пустят к испытаниям тех, у кого в последние 14 дней были признаки респираторной инфекции, положительный результат анализов на ВИЧ, сифилис, гепатит B и C. В течение всего исследования придется использовать надежные способы контрацепции.

Испытания антикоронавирусного препарата на людях CanSinoBIO начала первой в мире — в марте 2020 года. Две фазы клинических испытаний вакцина прошла успешно.