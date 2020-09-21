Более 6 тысяч случаев COVID-19 вновь выявили в России

В России за сутки подтвердили 6196 случаев COVID-19 у жителей 84 регионов. Показатель превышает шесть тысяч уже третий день подряд. Всего в стране инфекцию выявили у 1 109 595 человек.

За последние 24 часа из больниц выписали 2616 наших соотечественников, которые сумели полностью справиться с болезнью. После коронавируса с начала эпидемии выздоровели 911 973 россиян. Врачи не спасли 19 489 пациентов (+71 летальный случай за сутки).

В Москве стало на 915 больных COVID-19 больше. В Санкт-Петербурге подтвердили 209 случаев, в Подмосковье — 193. В пятерке регионов по выявленным заболевшим за день оказались Ростовская и Нижегородская области, где 177 и 162 инфицированных соответственно.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В РФ, по данным Роспотребнадзора, провели свыше 43,1 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за день сделано 282 тысячи тестов. Медики оставили под наблюдением 242 287 человек из-за подозрения на инфекцию.

В Московской области на 21 сентября провели 2 212 553 анализов на коронавирус. Пробы, в том числе, брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые при желании могут пройти обследование в частных лабораториях.

Через четыре недели вакцина от коронавируса «Спутник V» появится в доступе. От COVID-19 прививать будут в два этапа — от укола до укола должен пройти 21 день. Для прививки есть противопоказания: ее нельзя делать людям «с первичными иммунодефицитами».