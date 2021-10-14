Стало известно о десятках штрафов у блогера, сбившей ребенка на Bentlеу в Москве

Блогер Ирина Ледник, сбившая на Bentley ребенка в Москве 12 октября, накопила несколько десятков штрафов за превышение скоростного режима. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный дептранс.

Представители департамента транспорта Москвы в Telegram-канале отметили, что такое поведение недопустимо для водителя.

«По нашей информации, у водителя Bentley несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году», — сообщили представители столичного дептранса в Telegram.

В ведомстве выразили надежду на то, что подобные инциденты на дорогах больше не будут повторяться. Для этого, по сообщению представителей дептранса, водитель должна понести соответствующее наказание.

Авария с участием ребенка произошла 12 октября на улице Столетова в Москве. Instagram-блогер Ирина Ледник на Bentley сбила на пешеходном переходе ребенка на самокате. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, а полицейские занялись установлением подробностей ДТП. Сама блогер заявляла, что ехала со скоростью 30-40 километров в час.