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    12 октября 2021, 23:26

    Instagram-блогер на Bentley сбила ребенка на западе Москвы

    ТАСС: Instagram-блогер Ирина Ледник на Bentley сбила ребенка на западе Москвы

    Александра Прохорова, Анатолий Минкин

    Проезжающий по улице Столетова на западе Москвы автомобиль Bentley сбил ребенка на пешеходном переходе. Как сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00.

    Instagram-блогер на Bentley сбила ребенка на западе Москвы

    В ведомстве уточнили, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение. По факту происшествия в ведомстве организовали проверку.

    ТАСС со ссылкой на источник уточнил, что за рулем иномарки находилась дизайнер, блогер Ирина Ледник. На ее страницу в Instagram подписаны почти 24 тысячи пользователей.

    Как сообщило РИА ФАН, сама Ледник утверждает, что автомобиль ехал со скоростью не более 30−40 километров в час, когда мальчик на самокате выехал на проезжую часть, где произошел наезд. Блогер подчеркнула, что после аварии сама находится в шоковом состоянии.