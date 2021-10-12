Instagram-блогер на Bentley сбила ребенка на западе Москвы

Проезжающий по улице Столетова на западе Москвы автомобиль Bentley сбил ребенка на пешеходном переходе. Как сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00.

В ведомстве уточнили, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение. По факту происшествия в ведомстве организовали проверку.

ТАСС со ссылкой на источник уточнил, что за рулем иномарки находилась дизайнер, блогер Ирина Ледник. На ее страницу в Instagram подписаны почти 24 тысячи пользователей.

Как сообщило РИА ФАН, сама Ледник утверждает, что автомобиль ехал со скоростью не более 30−40 километров в час, когда мальчик на самокате выехал на проезжую часть, где произошел наезд. Блогер подчеркнула, что после аварии сама находится в шоковом состоянии.