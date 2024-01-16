Общество 16 января 2024, 19:58 Стало известно, о чем просили юные москвичи Деда Мороза в этом году Юные москвичи просили у Деда Мороза волшебную палочку, здоровье и золотую рыбку РИА «Новости»

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Шестая почтовая кампания завершилась в Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках. Она началась 18 ноября 2023 и продлилась до 16 января 2024 года. Добрый волшебник в этот раз получил на 15% больше писем, чем в прошлый. Среди пожеланий встречали очень нестандартные, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что в столице в ноябре почтовые ящики работали в 41 парке, в культурных учреждениях и на других площадках. Отправить письмо зимнему магу можно было даже на станциях метро и в аэропорту.

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«Всего зимнему волшебнику с начала акции написали 114 тысяч писем, 14 тысяч из которых отправили по электронной почте», — уточнил Фурсин.

Юные жители столицы просили в подарок технику, игрушки, одежду, косметику и домашних питомцев. Однако среди желаний было и то, что нельзя купить за деньги, — счастье, здоровье и любовь. Размеры писем были разными: от парочки небольших заметок до нескольких страниц.

Самыми необычными пожеланиями стали волшебная Золотая Рыбка, которая может выполнить любое пожелание, волшебная палочка, подводная лодка и даже башенный кран.

Ранее участники акции «Исполни желание» в Москве вручили новогодние подарки детям-инвалидам.